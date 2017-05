KVOGNT: "Wat een gestuntel", "Comedy Capers" en "Jani doet beter dan die grensrechter"

"Jongens toch wat een gestuntel achteraan bij Gent. Jonge, jonge, wat daar allemaal in de kleine rechthoek van Gent is voorgevallen. Kalinic maar zoeken, zoeken, zoeken naar die bal en hem dan vinden in zijn doel ...", kon Tom Boudeweel het zelf ook niet geloven op Sporza Radio.

En met hem vele twitteraars. Vooral Rami Gershon was de gebeten hond:

Complete Comedy Capers goal van Oostende 🙄 #kvognt — Xavan Lovic (@XavanLovic) 7 mei 2017

Wat een klungelgoal tff #kvognt — Naomi De Guchtenaere (@NaomiDeGuchtena) 7 mei 2017

#kvognt blij met Gherson en zijn geklungel. Toch een constante dit seizoen — Wim Vanbiervliet (@WimVanbiervliet) 7 mei 2017

Wereldrecord ballen afgeven aan de tegenstander nu al gebroken. #kvognt — Vincent Mouton (@vincentmouton) 7 mei 2017

Eerder waren er zich ook mensen afvroegen hoe het zat met die voorzet en waarom Dutoit daar onder de bal doorging voor de 0-1:

Heeft @CouckeMarc zijn dataverbruik voor deze maand al opgebruikt? Geen tweets tijdens #kvognt? — Columbo (@_Columboo) 7 mei 2017

@CouckeMarc, veel wind aan de kust? Balletje waait lekker binnen 😉 #kvognt — Koen S. (@Koentatweets) 7 mei 2017

En toen kreeg Gent géén penalty, omdat er even daarvoor (onterecht) voor buitenspel werd gevlagd:

Geen buitenspel en wel fout op Saief. #penalty voor @KaaGent niet gekregen. #kvognt — Rudy Philips (@Rudy_Philips) 7 mei 2017

Die grensrechter heeft dringend een bril nodig! #kvognt — Chun Kay (@chunkaytang) 7 mei 2017

Met zo'n lijnrechters mag @BelgianReferees zijn refs zelfs 2 keer professioneel maken. 2 keer geen offside...dus 1x =penalty #kvognt — Kenny Sergeant (@KennySergeant) 7 mei 2017