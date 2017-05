Tielemans vertrekt, maar fans van Anderlecht krijgen fantastisch nieuws over cruciale sleutelpion: "Ik verwacht volgende week een akkoord"

En wat met Andy Najar? De rechtsachter lag dit seizoen lange tijd in de lappenmand, maar droomt al even van een stap hogerop. Ook hij leek klaar voor een transfer, maar de vele blessures veranderen die plannen mogelijk.

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck verwacht namelijk dat er volgende week een akkoord met de Hondurees uit de bus valt. "Hij heeft nog een jaar contract, maar we zijn er de laatste weken ook mee opgeschoten. Dat zou voor ons belangrijk zijn, want hij is een polyvalente speler", liet Van Holsbeeck weten aan Stadion.