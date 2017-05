VIDEO: Schandalig? Zo hard werd BarÃ§a benadeeld Ã©n Real bevoordeeld door de refs

Een opmerkelijk filmpje toont de verschillende fases die in het nadeel van Barcelona of in het voordeel van Real Madrid foutief door de arbitrage beoordeeld werden. Volgens de maker ervan verloor Barcelona onterecht twaalf punten.

Real Madrid kreeg er dan weer onterecht twee bij. De titelstrijd had in dat geval helemaal op z'n kop gestaan. Dat Barcelona ook dankzij een ref voorbij PSG ging in de Champions League, wordt weggelaten, maar dat is een andere discussie. Bekijk hieronder alle fases. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.