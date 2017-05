Proto had kans om halve finales Champions League te halen: "Maar toen kwam Oostende"

Proto had redelijk wat opties nadat bekend werd dat hij moest vertrekken bij paars-wit. "Er was concrete belangstelling van Mainz, ik sprak met de sportief directeur. En ook Monaco wilde me, ik zou er tweede doelman geworden zijn", vertelde hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Monaco kende een bereseizoen met enkel uitschieters en een plaats in de halve finales van de Champions League. "Dan was ik nu kampioen van Frankrijk geweest. Het was gewoon een kwestie van timing. Ze vroegen me nog wat geduld te oefenen en toen kwam Oostende en ben ik daar op ingegaan."