Fellaini, zelf beresterk, twijfelt niet: "Hij is de stevigste speler tegen wie ik heb gespeeld. Ongelofelijk"

“Un super mec. Een winnaar, een grapjas en een beest. De stevigste speler tegen wie ik heb gespeeld. Niet in pure spiermassa, maar wel in pure kracht. Ongelooflijk”, zegt Fellaini over ploegmaat Zlatan Ibrahimovic in Het Laatste Nieuws.

Al is het volgens Big Fella meer dan alleen kracht. “En dan spreek ik nog niet over zijn mentaliteit. Een krijger. Zelfs nu, net na zijn knie­operatie, zit hij zes tot zeven uur in de revalidatiezaal. 35 jaar oud, hé. 35 jaar. Een big big professional.”