Fenomenaal! Twee Genkies in Team van het Seizoen Europa League

Twee ex-spelers moeten we eigenlijk zeggen. Leon Bailey en Wilfred Ndidi maakten zoveel indruk in de groepsfase, dat ze intussen weggekaapt werden door respectievelijk Leverkusen en Leicester.

Maar hun prestaties waren goed genoeg om toch nog het Team van het Seizoen te halen volgens statistiekengigant WhoScored. Een enorm knappe prestatie. Zeker als je ziet dat er van finalisten Manchester United en Ajax in totaal maar twee spelers het team halen.

GRAPHIC: Our Europa League team of the season https://t.co/CsAXk9unEe pic.twitter.com/UzGY3d43P1