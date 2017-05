Barcelona heeft enorm vertrouwen en geeft sterkhouder contract tot 2022

De 25-jarige Marc-André Ter Stegen heeft zijn contract in Catalonië verlengd tot 2022. De man, die na zijn transfer van Borussia Mönchengladbach in 2014 de concurrentie moest aangaan met Claudio Bravo, is uitgegroeid tot een vaste basisspeler. Hij houdt ook de Nederlander Jasper Cilissen achter zich.

Dit seizoen speelde hij 36 van de 38 matchen in La Liga, 9 Champions League-wedstrijden en één wedstrijd in de beker. De komende seizoenen wordt hij dus ook de man die het doel van Barça gaat verdedigen.