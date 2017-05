Dit is wel hÃ©Ã©l drastisch: 9 spelers moeten weg bij Standard na dramatisch jaar, ook sterkhouder van twee seizoenen geleden

Ruim negen spelers mogen op zoek naar een andere club, en daar zitten ook ronkende namen tussen. Sport/Voetbalmagazine schrijft namelijk dat ook Matthieu Dossevi de Rouches moet verlaten.

De Togolees kwam in het najaar van 2015 sterk binnen bij Standard, en had een belangrijk aandeel in de bekerwinst. Maar dit seizoen was het allemaal een pak minder.

Zo stond hij regelmatig aan de kant met kwaaltjes, en waren zijn prestaties niet in verhouding tot zijn salaris dat hij opstrijkt, iets wat het Luikse bestuur irriteerde. Daar betaalt hij nu het gelag voor.