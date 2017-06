Ook dat is voetbal: Malta en Denemarken verrassen tegen veel grotere Europese landen, speler Essevee maakte debuut

Het had nog veel erger kunnen aflopen voor Duitsland dan het 1-1 gelijkspel dat er in Bröndby op het scorebord kwam na 90 minuten zwoegen en wroeten tegen Denemarken.

Die waren via de onvermijdelijke Eriksen op voorsprong gekomen na een kwartier voetballen, maar in de laatste vijf minuten wist Kimmich alsnog voor de gelijkmaker te zorgen. Lukas Lerager (Zulte Waregem, binnenkort vermoedelijk een club uit de Ligue 1) viel een halfuur voor tijd in.

Eerder op de avond had Malta al erg verrassend gewonnen bij Oekraïne. Muscat had voor het enige doelpunt van de avond gezorgd in een vreemde partij, goed voor de eerste zege in twee jaar voor de eilandbewoners.