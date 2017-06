Anderlecht probeert speler te slijten, maar dat blijkt niet zo eenvoudig

Zo is de kans groot dat Diego Capel volgend seizoen niet meer in Brussel actief is. De Spaanse winger maakte tijdens de voorbije jaargang bitter weinig minuten en Anderlecht maakt van het tussenseizoen gebruik om de speler te verkopen.

Leganes of toch niet?

Tijdens de jongste weken werd Capel in verband gebracht met een overstap naar Deportivo La Coruna, maar die club zou niet meteen zitten te wachten op de snelle winger. Volgens Marca heeft Anderlecht Capel nu aangeboden bij Leganes.

Toch zou Leganes niet meteen staan te springen om Capel in huis te halen. Anderlecht probeert de speler te slijten, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Het blijft dus afwachten waar de 29-jarige Capel zijn toekomst ligt.