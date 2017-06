OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet sterkhouder én modelprof al na één seizoen definitief vertrekken

De transfer die al dagen in de lucht hing is nu officieel. Lukas Lerager trekt naar de Franse eersteklasser Bordeaux. Daar ondertekende de middenvelder maandag een contract voor vier seizoenen. Lerager legde voordien met succes zijn medische tests af.

De 23-jarige Lerager voetbalde slechts één seizoen voor Essevee, maar ontpopte zich wel meteen tot sleutelfiguur. De Deense international kwam in 39 van de 40 competitiematchen in actie. Zo had hij een belangrijk aandeel in de herfsttitel. Verder schreef hij de Belgische beker achter zijn naam.

Lerager werd in zijn moedertaal verwelkomd door de Girondins. Vorig seizoen eindigde de club op plaats 6 in de Ligue 1.