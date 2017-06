Vijf keer videoref op de eerste speeldag van de Confederations Cup: "Toekomst van het moderne voetbal"

Op de eerste speeldag kwam de videoref al meteen vijf keer in actie, en zonder hadden de uitslagen er misschien anders uitgezien. "Ik ben tot dusver dolblij met de videoref", vertelt voorzitter Gianni Infantino op site van FIFA. "We hebben al kunnen vaststellen hoe de videoref de scheidsrechter geholpen heeft om correcte beslissingen te nemen. Daar dient de videoref ook voor."

"Dit is een historisch toernooi, want deze test helpt ons ook om de processen te verbeteren en de communicatie aan te scherpen," gaat Infantino verder. "De voetbalfans wachten hier al jaren op. De videoref is de toekomst van het moderne voetbal."

Bewezen dat het werkt

Het was even wennen toen een match enkele minuten stillag om de beelden te bekijken, met toch wat verwarring, maar het is wel degelijk een succes. Zo werden onder andere doelpunten van Vargas (Chili) en Nani (Portugal) terecht afgekeurd. Bekijk de beelden hieronder: