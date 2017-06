Walsh ziet het zitten bij Essevee: "Ik kan veel leren van Davy, het wordt een gezonde concurrentiestrijd"

"De eerste paar weken is het natuurlijk altijd een beetje wennen, maar die drie, vier dagen teambuilding hebben echt goed hun werk gedaan", aldus de kersverse Nederlandse aanwinst van de troepen van Francky Dury.

"We geraken ingespeeld op elkaar en zulke oefenmatchen (in Harelbeke, nvdr.) zorgen ervoor dat we elkaar steeds beter vinden." De 22-jarige Walsh is overtuigd van zijn keuze. "Vanaf de eerste dag werd er hard gewerkt en dat doe ik graag."

Korte congé

"Het is ook een club die hoge ambities heeft. Daar moet je heen als je je persoonlijke ambities wil halen. Ik kan veel leren van jongens als Davy De fauw, het zal een gezonde concurrentie zijn." De congé was alvast kort. "Met Genk moest ik langer spelen en nu komt die Supercup er al snel aan."