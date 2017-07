Batshuayi twee keer aan het kanon bij Chelsea

door Sander De Graeve

door

Michy Batshuayi legt er twee in het mandje tegen Fulham

Foto: © photonews

Michy Batshuayi is goed aan de voorbereiding begonnen bij Chelsea. Hij prikte twee keer tegen Fulham in een monsterzege voor The Blues.