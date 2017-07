Ruud Vormer is nu al een klasse-aanvoerder van Club Brugge: "Voor mij is Timmy Simons nog altijd de échte ­kapitein"

Vormer groeide in drie jaar tijd uit tot een van de sleutelfiguren van Club. Bovendien liet hij deze zomer Italiaanse interesse links liggen. De gewezen Feyenoorder voelt zich lekker in zijn vel in West-Vlaanderen, maar wat doet nu die kapiteinsband met hem?

"Alles blijft hetzelfde, joh. Voor mij is dat enkel maar een stuk stof. Voor mij is Timmy nog altijd de échte ­kapitein", spreekt Vormer mooie woorden in Het Nieuwsblad. "Omdat hij nu wat minder gaat spelen, was er iemand anders op het veld nodig."

Overleg met Timmy

"Timmy bespreekt bepaalde dingen wel met mij", gaat de nieuwe aanvoerder verder. "Hoe ik de rol als captain wat moet opnemen, praktische en tactische zaken... Dat soort dingen. Op training zit hij er nog steeds dicht op. Als er iemand staat te slapen, zal Timmy dat zeker laten voelen."