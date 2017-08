Vanderhaeghe trots na knaller van een tweede helft: "Eenrichtingsvoetbal"

"Ik geloofde erin, we hadden zeker en vast in de tweede helft onze kansen", aldus Yves Vanderhaeghe achteraf. "In de eerste helft moesten we wat meer terugzakken en kwam onze druk vooruit tekort."

Na de rust swingde KV Oostende als een tiet. "Het was eenrichtingsvoetbal. Er zat zeker veel meer in vandaag, alleen ontbrak een doelpunt om er meer vuur in te brengen."