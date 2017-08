1B-speler in de kijker: Julien Gorius, bijna volledig uit beeld verdwenen, tot OHL eraan kwam

Gorius is natuurlijk geen vreemde naam in de Belgische competitie. De Franse middenvelder liet bij FC Brussels, KV Mechelen en Genk gedurende elf seizoenen zijn traptechniek bewonderen. Daarna ging het naar China, maar dat werd geen onverdeeld succes. Na anderhalf jaar miserie bood OH Leuven hem onderdak.

Een jaar geleden

De middenvelder was op de eerste speeldag al meteen goed voor een doelpunt. Gorius liep zich op een vrije trap van Aguemon mooi vrij en schoot door een bos van spelers de bal voorbij Lierse-doelman Mike Van Hamel. Goed voor de voorsprong, maar uiteindelijk moest OHL toch genoegen nemen met een puntje..

De Fransman, nog niet helemaal 100% fit, hield het verrassend genoeg 90 minuten vol tegen Lierse. Al was het duidelijk dat hij zich naar het einde toe meer en meer over het veld moest slepen. En dat is absoluut niet onlogisch, want het was bijna een jaar geleden dat hij nog een volledige officiële match speelde.

Er waren veel vraagtekens bij de terugkeer van Gorius naar België, maar met zijn kwaliteiten kan hij één van de smaakmakers worden in 1B. Zoals gezegd valt het nog af te wachten welk niveau hij haalt na een mislukt jaar in China bij Changcun Yatai. Na dat avontuur zat hij trouwens ook nog zes maanden zonder club.

Nu kent hij zijn ploegmaats tenminste bij naam

Zijn periode in het 'nieuwe voetbalwalhalla' - financieel dan toch - was alvast opmerkelijk te noemen. In de Chinese competitie struikelen de topspelers sinds een jaartje over elkaar. Gorius weet echter dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is... De namen van zijn ploegmaats onthouden, was al een hele opgave.

Ondanks zijn mindere periode en zijn 32-jarige leeftijd kon Gorius echter nog steeds rekenen op heel wat Belgische interesse. Zo was niet alleen OH Leuven in de running om de speler binnen te halen. Ook Moeskroen en Westerlo wilden de vrijschopspecialist maar al te graag aan hun selectie toevoegen. Nu afwachten of hij OHL naar de zo gegeerde promotie kan leiden. Maar ja, hij is ook niet de enige klepper die naar 1B trok...