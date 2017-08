Mignolet zet Liverpool op weg naar zege, De Camargo doet hetzelfde voor Apoel (mét beelden)

Hoffenheim, de grote verrassing in Duitsland, maakte het Liverpool helemaal niet gemakkelijk. In de twaalfde minuut kon het zelfs op voorsprong komen via een penalty, maar Mignolet wist die te pakken.

En dan was het Liverpool met de voorsprong dankzij de 18-jarige Alexander-Arnold. Via een afgeweken schot van Milner werd die in de tweede helft zelfs verdubbeld. Uth maakte er op het einde wel nog 1-2 van.

In Cyprus vond Igor De Camargo al na twee minuten de weg naar de netten. Met een klein tikje tegen een voorzet kon hij de doelman van Slavia Praag verschalken. Uiteindelijk werd het 2-0 voor Apoel.

Overzicht van alle CL-matchen op dindsagavond: