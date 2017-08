Michy Batshuayi reageert als volgt op zijn wel héél bizarre own goal: "Could have been worse..."

De Engelse voetbalfans zijn kritisch en dus kreeg Batshuayi net als vorige week behoorlijk wat kritiek te slikken op de sociale media. Ook Batsman reageerde op Twitter.

De aanvaller besefte dat het bezoek aan de Spurs slechter kon aflopen voor The Blues. Hij bedankte dan ook teammaat Alonso die met twee fraaie treffers zijn ploeg de overwinning bezorgde.

Bekijk HIER nog eens zijn eigen doelpunt.

Could have been worse... thankfully this team has incredible ressources, and @marcosalonso03 left foot 💙 let the season starts now 🤘 #KTBFF