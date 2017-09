Bram Verbist keert als keepertrainer met Beerschot-Wilrijk terug naar zijn ex-ploeg: "Ik ben blij dat de supporters van Cercle Brugge weer iets hebben om naar uit te kijken"

Onze fysieke paraatheid is van een cruciaal belangDeel deze quote:

Ze worden ondertussen al overal genoemd als een mogelijke titelfavoriet, maar de keepertrainer benadrukt dat de ratten nog niet begonnen zweven na hun mooie 10/12 in de competitie.

"We mogen niet vergeten dat het momentopnames zijn. Nu staan we op de eerste plaats, maar als we tweemaal na elkaar verliezen zakken we misschien naar de vierde plaats en is een andere ploeg, pakweg Lierse, dan titelfavoriet."

Beerschot-Wilrijk kocht in het tussenseizoen slim aan terwijl het de belangrijkste pionnen, die aan de basis van de behaalde titel van vorig seizoen lagen, kon behouden. Cercle Brugge daarentegen onderging een volledige metamorfose. De vereniging werd overgenomen door AS Monaco en de groen-zwarten haalden de afgelopen transferperiode maar liefst 23 (!) versterkingen naar Brugge.

Veel contacten heeft Verbist niet meer met zijn ex-ploeg, want veel mensen zijn ondertussen al vervangen. Al is de band met de supporters nooit weggegaan volgens Bram.

“Vorig jaar kwamen we met Beerschot-Wilrijk uit tegen Cercle Brugge in de Beker van België en bij die gelegenheid kreeg ik toejuichingen van de supporters van groen-zwart. Het is leuk om te zien dat de band tussen ons nog niet verwaterd is."