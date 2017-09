Dit is één van de redenen waarom Boeckx terug in doel staat

Het was voor niemand een verrassing meer dat Boeckx vrijdag in doel stond. Weiler heeft het voor de man die met iedereen in de kleedkamer overeen komt. En hij communiceert goed/beter dan Matz Sels. En Weiler wil op dit moment vooral de organisatie in orde krijgen.

Net voor de tweede helft tegen Lokeren nam kapitein Sofiane Hanni even het woord, maar ook Boeckx moeide zich ermee. "Ik heb gewoon wat dingen toegevoegd", zei hij over cirkeloverleg. "Ik heb gezegd dat iedereen zijn voet moest zetten en dat we ook in de mindere momenten moesten blijven vechten."