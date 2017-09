Jordan Lukaku: "Op defensief vlak ben ik beter geworden"

Op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Lazio Roma en Zulte Waregem, had Jordan Lukaku het ook even over zijn huidige vorm. "Sinds de finale van de Italiaanse Supercup tegen Juventus voel ik me steeds beter in het team. Vorig seizoen speelde ik weinig, nu volgen de wedstrijden zich snel op en heb ik meer kans om me te tonen", aldus de verdediger.

De broer van Romelu krijgt weleens kritiek op zijn nonchalante verdedigende spel. Op defensief vlak meent hij verbeterd te zijn. "Ik blijf hard werken om beter te worden. Ik hou er niet echt van om in te vallen, maar ik grijp elke kans om het beste van mezelf te geven." De verdediger herstelt momenteel van een blessure."Op dit moment zit ik aan 60 tot 65 procent van mijn kunnen. Een uur spelen zou zeker geen probleem mogen zijn."