Advocaat schuift verantwoordelijkheid af: "Het was al verloren voor ik begon"

Nederland ging één keer zwaar onderuit, tegen Frankrijk, onder het bewind van Advocaat. Luxemburg, Bulgarije, Wit-Rusland en Zweden werden wel gewonnen. "Dus als ik iets fout zou hebben gedaan, dan was dat in Frankrijk. Achteraf hadden we dat duel ook moeten winnen", zei hij. "Maar vooraf had ik niet verwacht dat Zweden wel van Frankrijk zou winnen."



Wat hem wel verweten wordt, is dat hij niet naar het doelsaldo gekeken heeft. Terwijl Zweden lustig scoorde, lieten de Nederlanders kansen op grotere zeges liggen. “Het wil niet zeggen dat je meer scoort als je meer aanvallers opstelt", zei hij. "De kwalificatie was al verloren toen ik begon." Danny Blind, zijn voorganger, pakte slechts 7 punten uit 5 duels.