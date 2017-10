🎥 Het nieuwsoverzicht van de dag met Radja en co.

door Sander De Graeve

door

Dit gebeurde er in voetballand op 11 oktober

Foto: © photonews

Omdat we weten dat u ook niet alles kan lezen, bundelen we het nieuws van de dag steevast in een overzichtelijke video. Zo hoeft u helemaal niets te missen.