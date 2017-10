Hernan Losada relativeert de eerste nederlaag van Beerschot-Wilrijk: "De competitie zou anders maar saai worden"

Beerschot Wilrijk kende tegen Cercle Brugge een avond van 'net niet'. Van onrust is er op het Kiel dan ook geen sprake.

"Het zat er tegen Cercle niet in. Zij waren efficiënt, wij niet. Ze wonnen dan ook verdiend", kijkt Hernan Losada nog even terug op de eerste seizoensnederlaag. "Uit die eerste goal in de beginminuten moeten we wel leren. Die mag nooit vallen en was puur te wijten aan een concentratiegebrek. Daardoor kregen we een totaal andere match."

De realiteit is dat we nog altijd op kop staan

Door de zege van Cercle werd de kloof verkleind tot 3 punten. Oud-Heverlee Leuven, dat won van Westerlo, naderde zelfs tot op 2 stuks. "De realiteit is dat we nog altijd op kop staan", blijft Losada er rustig onder. "En voor de neutrale voetballiefhebber is dit niet slecht. Anders zou de competitie maar saai worden." (knipoog)