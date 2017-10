"Dit is de eerste keer dat ik er in de pers over praat", liet ze aan co-presentator James Cook weten. "Ik wist dat niet van mezelf, maar dat huwelijk was belangrijk voor mij. Tenslotte heb je die beloftes wel gemaakt", vertelde Kerkhofs over de storm waar ze door moest. Eerder gaf ze al mee dat ze hiervoor psychologische hulp zocht. (Dat leest u HIER)

Al snel verzette Cook haar gedachten met de vraag: ben jij een seksbeest? "A lady in the street, but a freak in the bed", had Kerkhofs een gepast antwoord klaar. "Als je zelfzeker bent in iets, is dat automatisch beter, denk ik. Zotte seksplaatsen vind ik wel tof. In het toilet van de trein bijvoorbeeld, maar dat is wel vies." (lacht)

Borstverkleining

Verder gaf ze nog mee dat ze een complex heeft over haar buik. En deelde ze een geheim met Vlaanderen. "Ik heb geen borstvergroting, maar een borstverkleining laten doen. Dat was een dubbele E-Cup."