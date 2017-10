In deze statistiek is Kevin De Bruyne de beste speler in de geschiedenis van de Premier League

Statistiekenspecialist Squawka stelde een lijst samen van spelers met de beste verhouding assists per match in de geschiedenis van de Premier League. Daarin staat Kevin De Bruyne mooi op kop. Eerste achtervolger is Man United-legende Eric Cantona, dan volgt onder meer huidige ploeggenoot David Silva.

De Bruyne had in negen matchen al een voet in zes doelpunten dit seizoen (twee goals en vier assists). De Belg is eveneens één van de dertig namen in de lijst voor de Ballon d'Or.