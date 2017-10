Het scheelde niet veel of recordaankoop van PSG zat in Duitsland: "We hadden hem bijna vastgelegd"

Mbappé had evengoed in Duitsland kunnen zitten. RB Leipzig was namelijk erg geïnteresseerd in de diensten van de nog steeds maar 18-jarige Franse aanvaller. "We hadden hem in de winter van 2015 bijna vastgelegd. Hadden we niet gewisseld van trainer, speelde hij nu hoogstwaarschijnlijk bij ons", vertelt Ralf Ragnick aan BILD.

De sportief directeur verduidelijkt: " We wisten nog niet wie de opvolger zou worden van Alexander Zorniger en hoe het verder zou gaan. De vader van de speler verzekerde me dat als ik trainer zou worden, Mbappé zo bij ons zou tekenen. Ik kon die belofte toen niet maken." Ragnick stond na de zomer van 2015 wel een jaar aan het roer in Leipzig.