'Real Madrid en Tottenham gaan opmerkelijke deal maken met aanvallers'

Real Madrid is zwaar geïnteresseerd in Harry Kane en dat is al een tijdje duidelijk. En dus willen ze bij de Koninlijke ver gaan om de Engelsman binnen te halen.

Pasmunt Bale

Eerst werd gesproken over een deal van om en bij de 200 miljoen euro, maar nu lijkt er een ander plan te zijn ontstaan. The Spurs willen Kane namelijk laten gaan, als ze Gareth Bale er extra bij krijgen.

De Welshe aanvaller werd bij Real Madrid op een lijst gezet met spelers die mogen vertrekken. Hij zou dus de extra pasmunt in het verhaal kunnen worden. Pittig detail: Manchester United aast op zowel Bale als Kane.