Opmerkelijk trainersontslag: trainer uit de top drie van 1B ligt ook op straat: "Door uitblijven sportieve resultaten"

door Johan Walckiers

Cercle Brugge werpt José Riga op straat

Cercle Brugge speelde dit weekend 1-1 gelijk, thuis tegen Roeselare. En blijkbaar was dat voldoende reden om José Riga aan de deur te zetten. Cercle is nog volop in de running voor de eerste periodetitel, maar blijkbaar hadden de nieuwe eigenaars er meer van verwacht.