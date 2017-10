De Bayern-fans blijven hondstrouw na vernedering tegen PSG, zoveel fans willen de wedstrijd in Celtic bijwonen

Net geen 35.000 aanvragen kreeg de club binnen van fans die een ticket wilden bemachtigen voor de wedstrijd in en tegen Celtic. Klein detail: In Celtic Park is er maar plaats voor 3.200 uitsupporters, waardoor de club zowat 90 procent van de supporters diende teleur te stellen.

Onder de nieuwe trainer Jupp Heynckens waait er duidelijk een nieuwe wind in München. De Duitsers hopen woensdag thuis de scalp te pakken van Celtic, zodat de Rekordmeister twee weken later met vertrouwen de verplaatsing kan maken naar de Schotse landskampioen.