Hij heeft ze allebei getraind: "De Bruyne is de op één na beste speler in Europa"

Pep Guardiola is opnieuw lyrisch over Kevin De Bruyne: "De tweede beste van Europa"

Pep Guardiola gaf vandaag zijn persconferentie voor de match tegen Napoli van morgen. En natuurlijk ging de helft van de vragen alweer over Kevin De Bruyne, de middenvelder die in de vorm van zijn leven zit. En ja, Guardiola kon nog een stapje verder gaan in zijn lof.