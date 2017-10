Het regende goals in de Champions League, Liverpool haalt sloophamer boven

Slachtoffer van dienst was het Sloveense NK Maribor. Tijdens de rust konden de manschappen van coach Jürgen Klopp al aan de volgende wedstrijd denken. Toen stond het al 0-4 na goals van Firmino, Coutinho en Salah (2x).

Na de koffie dikten wederom Firmino, Oxlade-Chamberlain en Alexander-Arnold de score nog wat aan. 0-7 en de grootste uitwinst van een Engelse ploeg in de Champions League ooit!

Ook in Rusland regende het goals. Sevilla werd verrassend in de pan gehakt door Spartak Moskou. 5-1 werd het in het voordeel van de thuisploeg. Veel goals vielen er ook in Leipzig, waar RB Leipzig met 3-2 te sterk was voor FC Porto.