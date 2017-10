Ruytinx haalt zwaar uit naar ex-club: "Op dat vlak hebben ze heel hard gefaald"

In Leuven werd Bjorn Ruytinx op handen gedragen, hij was er de publiekslieveling bij uitstek. Momenteel kan hij zich veel minder vereenzelvigen met de club. "OH Leuven is ondertussen overgenomen door buitenlandse investeerders. Het enige wat ik er nog sympathiek aan vind zijn de supporters, waar ik heel veel respect voor heb.'

"Voor de rest heb ik er nog weinig mee. Ik vind dat ze heel goede en trouwe supporters hebben, maar daar stopt het bij. Het is altijd jammer dat je een club moet verkopen. Ik vind dat OHL op dat vlak heel hard gefaald heeft", schuwt Ruytinx de harde woorden niet tegenover Beerschot TV.