Essevee-coach Dury weet dat Vitesse Nice of Lazio niet is: "Drie punten pakken, en dan misschien verder kijken"

Tegen Lazio (2-0) en Nice (1-5) werd de Belgische bekerwinnaar op zijn waarde geklopt. "Lazio en Nice, dat was vroeger kaliber Champions League. Nu is dat allemaal Europa League. Het zou leuk zijn voor iedereen die Zulte Waregem aanbelangt, ook voor het geloof en voor de accommodatie, als we de mensen een plezante avond kunnen geven", vertelde coach Francky Dury woensdag.

Vitesse is meer een ploeg van ons kaliber

Tegen Vitesse is wel wat mogelijk. "Laat ons beginnen met morgen eens de drie punten te pakken, daarna kunnen we misschien nog verder kijken", aldus Dury. "We kunnen heel veel leren en we hebben nog vier matchen om ons te tonen. Dat deden we al in het eerste en vierde kwartier tegen Nice en de tweede helft tegen Lazio, maar Vitesse is meer een ploeg van ons kaliber."

Blijven roteren

Dury wil dus winnen, maar gaat wel blijven roteren tegen Vitesse. "Een seizoen is 10 maanden lang en ik werk met 26 jongens waar ik een verantwoordelijkheid over heb dat ze zich goed voelen, kansen krijgen en zich moeten tonen. Dus ja, dat moet ik morgen ook doen."

Volg Zulte Waregem - Vitesse live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00 (19/10).