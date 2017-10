Amai, Hazard kan deze statistieken voorleggen en is helemaal terug!

Een fikse opsteker is het, voor de kleine dribbelkont van Chelsea. Na zijn blessure toonde hij zich al uitstekend op bezoek bij Atlético Madrid, maar tegen Roma was het nóg beter.

Kijk maar eens naar zijn statistieken. Hazard verstuurde 29 passen, creëerde daarmee maar liefst vijf kansen, dribbelde zijn tegenstanders drie keer én scoorde twee goals uit drie schoten.

Eden Hazard's game by numbers vs. Roma:



29 passes

5 chances created

3 take-ons

3 shots

2 goals



Back to his best. pic.twitter.com/kD3bNYds9W