Het eerste punt is binnen voor Essevee: "In Nederland nog punten pakken en thuis stunten tegen Lazio"

"Dat is inderdaad een werkpunt. Scoren met hoofd doe ik niet vaak... Ah, die bal moet er eigenlijk in", zegt Coopman meteen na de match. "We kregen wel nog goede kansen, maar een gelijkspel is hier op zijn plaats."

Het belangrijkste: we zijn van die nul af

Enorm veel kansen waren er niet, maar de beste waren wel voor Essevee. "Het blok stond goed en we konden eigenlijk drie punten pakken. Maar we zijn van die nul af en dat is het belangrijkste", zegt hij.

Het eerste punt, maar niet het laatste

"We zien wel dat die ploeg ons beter ligt dan Lazio", zegt hij over de tegenstander van donderdag. "Ik denk dat het zeker mogelijk is om daar punten te pakken en misschien thuis nog te stunten tegen Lazio", geeft Coopman nog mee.