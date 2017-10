Hoe Beerschot Wilrijk op de knieën krijgen? "Ons wapen van de voorbije weken"

Hubert liep een scheurtje in de mediale band van de knie op. "Er zit maar één ding op: zo snel mogelijk revalideren. Wel een domper dat ik die laatste drie matchen moet missen. Het is nooit een goed moment, maar nu komt het wel heel ongelegen", vertelt hij bij Voetbalkrant.com. "Onze kern is echter breed genoeg. Nu is het aan de anderen."

Beerschot Wilrijk dan, onverwacht de grootste uitdager voor promotie tot nu toe. Al zal Cercle Brugge zich ook nog wel moeien. "De winnaar van zondag heeft alles in eigen handen. In dat opzicht is het heel belangrijk, maar het is niet zo dat we die match anders hebben voorbereid. Je bent er niets mee als je wint en dan punten laat liggen tegen Tubeke. Twee keer verliezen en je tuimelt naar onder, twee keer winnen en je staat bovenaan."

Stilstaande fases

Hubert is met al zijn ervaring één van de vooraanstaande leden van de kleedkamer. "Ik ben gewoon elke dag op de club met de jongens. Ik heb mijn taken naast het veld, ook als ik niet kan spelen. Niet één speler maakt het verschil bij ons. We zijn wel heel complementair. De focus is er, daar valt weinig aan bij te sturen. Maar als ik kan helpen, doe ik het ook."

OHL wil Beerschot Wilrijk op de knieën krijgen en heeft daar ook een aantal straffe wapens voor. "Op stilstaande fases maakten we de voorbije weken telkens het verschil. Maar je dwingt die fases ook af door goed en aanvallend voetbal. Anders krijg je zoveel fouten niet tegen. Maar we gaan het wel optimaal proberen benutten. Het gevaar bij ons komt ook van alle kanten. Voor een tegenstander is dat bijzonder moeilijk."