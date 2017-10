Messoudi twijfelachtig voor dé kraker tegen ex-club OHL: "Ik werk dag én nacht om klaar te zijn"

"Het wordt van dag tot dag bekeken", aldus Messoudi in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Ik heb vandaag (donderdag, nvdr.) wel individueel kunnen werken op het veld. Morgen (vrijdag, nvdr.) kan ik normaal gezien al wat met de groep trainen."

Messoudi lag voor de wedstrijd tegen Westerlo een week in de lappenmand met een hamstringverrekking en miste de partij tegen Cercle Brugge. "Tegen Westerlo was ik eigenlijk honderd procent fit, tot ik in de tweede helft toch opnieuw last kreeg."

Nieuwe kans op de zege tegen ex-club

De partij tegen OHL missen, zou wel heel jammer zijn. "Ik ben dag en nacht aan het werken om er klaar voor te zijn. Ik gaf in Leuven nog de assist voor de 0-1 van Placca (het werd nog 1-1 in blessuretijd, nvdr.) en wil me opnieuw tonen."

Messoudi heeft immers een verleden bij OHL. "Of het mij iets doet? De mensen die mij kennen en met wie ik heb gewerkt, hebben mij zeer hartelijk ontvangen. Van dokters tot materiaalmannen en ex-ploegmaats. Iedereen weet dat ik er met een slecht gevoel vertrok, maar de meesten kennen de echte reden wel."