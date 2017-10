Witsel ziet binnenkort deze succestrainer aan het werk in China

Nu raakte bekend dat het aflopende contract van Scolari niet verlengd zal worden. De Chinese topclub heeft nog twee wedstrijden te spelen in de Super League, maar nadien zal Scolari's opvolger aangesteld worden. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid Carlo Ancelotti zijn, meldt Nanfang Daily.

De Italiaanse oefenmeester mocht onlangs beschikken bij Bayern München, maar zal dus niet lang werkloos zijn. Het contact tussen Ancelotti en de club zou tot stand gekomen zijn dankzij Marcello Lippi. Die laaste is namelijk bondscoach van China en vrienden met Ancelotti.

Het heeft er dus alle schijn van dat Witsel volgend seizoen de Italiaanse toptrainer met de nagenoeg altijd droevige blik aan het werk zal zien in China. Die lijkt wel zin te hebben in een avontuur in het Verre Oosten. Ancelotti trainde voor Bayern verschillende topploegen in Europa zoals PSG, AC Milan, Juventus en Real Madrid.