Hoe kijken ze in Frankrijk naar PSG - Anderlecht? "Komt Anderlecht echt met een B-ploeg?"

Dat het niet helemaal onrealistisch is dat Anderlecht een pak voor de broek krijgt dinsdagavond, wisten we al. In Frankrijk kijkt men echter op van het feit dat Vanhaezebrouck enkele spelers rust zou gunnen om de wedstrijd tegen Club Brugge voorrang te geven.

Volgens Le Parisien moet PSG zich vooral geen zorgen maken én al naar de toekomst kijken. "PSG moet zich concentreren op februari", staat er te lezen. Dan begint de Champions League echt.

Vroeger een grootheid en thuismatch Hanni

"De Belgische kampioen was vroeger een grootheid in Europa, maar zit momenteel vooral in de schaduw." Verder werd er ook bericht over de 'thuismatch' die Sofiane Hanni, die in de buurt van Parijs opgroeide, zal spelen.

Volg PSG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.