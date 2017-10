Romanticus in Walsh komt boven: "Dan sta ik dichter bij mijn vriendin als ze in publiek zit"

Bij de 1-0 van Olayinka kwam hij niet (of heel lichtjes) aan de bal, maar deed hij Coosemans wel ietwat aarzelen, bij de 2-1 zorgde hij met een min of meer mislukte omhaal voor een assist op Leya Iseka. Maar vooral: met zijn rushes, aanvalsdrang en goede positionering bewees hij eens te meer dat hij kwaliteiten bezit.

Sandy Walsh kreeg nog niet al te veel kansen bij Zulte Waregem, maar Francky Dury is al van in het begin van het seizoen vol lof voor de jonge Nederlander: "Hij zit dicht tegen het team aan", hoorden we meermaals. Kleine invalbeurten, een Europese match, ... Gaandeweg komen de kansen.

Na een goede beurt centraal achterin stond hij tegen Malinwa opnieuw op zijn favoriete positie: "Ja, daar sta ik liever, al heb ik in het verleden nog centraal achterin gestaan. Daar is een foutje fataal, en dat zorgt voor stress bij mijn vriendin Luna", kon er een lachje af.

"Zij heeft ook liever dat ik op de backpositie sta. En dan sta ik natuurlijk ook dichter bij haar als ze ergens in het publiek zit", kwam de romantische ziel in Walsh zelfs naar boven. Het toont alleen maar aan dat Walsh zich goed in zijn vel voelt bij Essevee.