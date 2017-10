Vanhaezebrouck over PSG-ster: "Ik zal het niet erg vinden!"

Mbappé, de jonge ster van PSG, zou immers plaats moeten ruimen voor Angel Di Maria. Of dat nu meteen een voordeel is voor Anderlecht, is nog maar de vraag. Hein Vanhaezebrouck denkt er alvast het zijne van.

Chapeau hoe hij ermee omgaat - Hein Vanhaezebrouck

"Het is een enorm talent, het feit dat hij hier kan bevestigen na een geweldig seizoen in Monaco, bewijst alleen maar zijn klasse. Zo'n transfer weegt normaal gezien op een speler, zeker op zo'n jonge speler, maar chapeau hoe hij ermee omgaat. Ik ga niet kwaad zijn als hij niet speelt", lachte Vanhaezebrouck nog.

