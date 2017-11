🎥 Everton zakt nóg dieper weg na vernedering en uitschakeling in Lyon, speler blijft minutenlang levenloos liggen

Het was duidelijk dat een doodziek Everton het op voorhand al had opgegeven. Een halve B-ploeg hield het nog tot de rust uit in Lyon, maar ging na de pauze roemloos ten onder met 3-0. Met amper een puntje kunnen The Toffees zich onmogelijk nog plaatsen voor de knock-outfase.

Het was trouwens niet de enige tegenvaller van de avond. Kort voor de rust kwam Cuco Martina slecht neer op zijn rug en hij bleef maar liefst zeven minuten op de grond liggen zonder teken van leven. Hij moest op een draagberrie van het veld en wordt nog onderzocht.

Aucun mec d'Everton a pris le soin de prendre des nouvelles dr Martina il est resté au sol 7 minutes.. pic.twitter.com/AURodH4r5f — 🔵 BARÇA 🔴 (@FCBarcelone23) 2 november 2017

Wel beter nieuws voor Atalanta en dus ook Timothy Castagne. Ondanks een laat 1-1-gelijkspel tegen Apollon Limassol zijn ze nu al zeker van de volgende ronde. Castagne bleef een hele match op de bank. AC Milan bleef in de return tegen AEK Athene weer steken op 0-0, maar blijft wel leider in groep D.