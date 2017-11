Beerschot-Wilrijk-bestuurslid Fred Lenders gidst ons door het 'investeringsdossier': "Het gaat niet over de Prins als individu, maar over een investeringsgroep"

Er zijn de laatste tijd veel verhalen verschenen over de inbreng van nieuw kapitaal en de oorsprong ervan. Vooral Prins Abdullah Bin Musa'ad werd naar voor geschoven als potentiële nieuwe investeerder. Maar wat is er nu allemaal aan de hand? Wij gingen te raad bij bestuurslid Fred Lenders, die zich met het aantrekken van de nieuwe investeerders en het commerciële luik bezighoudt.

Fred, die periodetitel. Wat verandert dat voor jou?

"Los van het sportieve, als we het enkel op bestuurlijk niveau bekijken, laat dit ons toe om veel structureler te gaan werken. Of het nu volgend seizoen 1A of 1B wordt, de druk is wat van de ketel. Dit geeft ons zuurstof. In de onderhandelingen met nieuwe investeerders is dit natuurlijk een fatalistisch gegeven."

Is het niet nog steeds moeilijk om naar volgend seizoen toe te werken aangezien je niet weet welke reeks het wordt?

"Nee, we kunnen ook een concrete planning uitwerken naar 1A toe, waar we voor die periodetitel ook al mee bezig waren. Maar het is een belangrijk element om mee te nemen. Je staat sterker in die zin dat je de mogelijke investeerders bevestiging kan geven van het positieve verhaal dat je hen eerder vertelde. En het is en blijft een ongezien verhaal in de Belgische voetbalgeschiedenis."

Over die onderhandelingen, kan je daar meer over vertellen? Over de Prins bijvoorbeeld?

"Ik wil daar één ding duidelijk in maken: het gaat niet over de Prins als individu. Hij is één van de mensen die behoort tot een investeringsgroep. Daar zitten verschillende nationaliteiten in. Dat de Prins in het oog springt kan ik gerust begrijpen, maar het verhaal en vooral de context is veel breder. Het uitgangspunt is en blijft evenwel dat de club niet te koop staat. Deze boodschap krijgt elke geïnteresseerde investeerder in alle transparantie mee."

En jullie willen ook een mix tussen buitenlandse en Vlaamse investeerders?

"Dat is inderdaad het uitgangspunt. De gesprekken met Vlaamse investeerders zijn al langer aan de gang. En zoals je zegt, we willen een ideale mix tussen de twee."

Zonder dat die invloed hebben op de manier van werken?

"Ons uitgangspunt is dat we onze eigenheid en manier van werken – de filosofie van de laatste jaren - binnen de club willen behouden. Maar daarin zijn personen binnen en functies het bestuur van ondergeschikt belang. De bedoeling is om een betere structuur neer te zetten om de club de juiste koers te laten varen."

De internationale investeerders vinden de weg wel naar België...

"Als je naar het professionele voetballandschap kijkt in België wordt het internationale karakter steeds groter. Bepaalde investeerdersmodellen zijn aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven. Maar het komt het voetbal ten goede. Als je kijkt naar het niveau in 1B... Daar zijn verschillende ploegen die probleemloos in de rechterkolom in 1A meedraaien."

Heb je een deadline gezet wanneer de onderhandelingen rond moeten zijn?

"Ideaal gezien was dat al in oktober geweest. Maar goed, dit is een verhaal waarbij je niet over één nacht ijs mag gaan. In maart moeten we ons licentiedossier indienen. En daar gaat nog een hele procedure aan vooraf. Daarom ook dat we met niet te veel informatie naar buiten komen, om de onderhandelingen niet te bemoeilijken. Alleszins willen we op korte termijn naar een afrondingsfase gaan"