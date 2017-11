Niet alleen discussie in ons land: het nieuwe WK-shirt van Spanje lokt zware kritiek uit

Retro is het codewoord, ook bij de Duitse en de Spaanse nationale ploeg. La Roja grijpt terug naar een shirt uit 1994, maar door de politieke onrust in het land, doen de truitjes veel stof opwaaien. In de zijkant zit namelijk een patroon met rode en gele lijnen verweven, dat voor sommigen te fel doet denken aan de Catalaanse vlag. (zie onder)

De rijke provincie beheerst al weken het nieuws. Catalonië streeft namelijk naar onafhankelijkheid van Madrid. Intussen vertoeft de afgezette regeringsleider Carles Puigdemont in Brussel om steun aan Europa te vragen.