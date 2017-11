Daarom oefenen de Rode Duivels niet tegen toplanden genre Argentinië, Brazilië of Duitsland

Veel fans hoopten dat België tegen toplanden zou sparren als Engeland of Duitsland. Maar een duel tegen deze grootmachten is geen evidentie.

"Onze markt is te klein", zegt Filip Van Doorslaer, directeur marketing en events bij de voetbalbond (KBVB) in Het Nieuwsblad. "Duitsland of Engeland willen uit sportief oogpunt wel tegen ons oefenen, maar als ze tegen elkaar spelen, is dat commercieel veel interessanter. Kijk maar naar het aantal tv-kijkers dat die twee landen kunnen bereiken. Dan zijn wij als België te klein."

Niet alleen de Europese toplanden zijn onbetaalbaar geworden. Ook het Brazilië van Neymar en het Argentinië van Messi kosten de bond een smak geld. "Een bedrag met zeven cijfers, meer dan één miljoen euro per match dus", geeft Van Doorslaer nog mee.