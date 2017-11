Lukaku weet waarom hij al zeven matchen niet meer scoorde voor United

Na een wervelend seizoensbegin, met zes opeenvolgende overwinningen, zijn de voorbije weken heel wat moeizamer verlopen voor Manchester United, aldus The Daily Star. In de voorbije maand liepen ze nederlagen op tegen zowel Huddersfield als Chelsea. De kloof met Manchester City bedraagt intussen al 8 punten.

Lukaku, die de voorbije weken een heel moeilijke periode kende bij Manchester United, maakt zich echter geen zorgen: "We zijn gestart met tegenstanders weg te blazen, dominant te zijn en kansen te creëren, maar in de laatste weken speelden we niet meer op hetzelfde niveau als bij het begin van het seizoen en dat maakte het moeilijker voor mij."

"Dat zijn zaken die gebeuren tijdens een seizoen, maar met de spelers die terugkomen uit blessure kunnen we hopelijk prestaties afleveren die het niveau van het seizoensbegin zelfs overstijgen."

Ibrahimovic en Pogba

In de komende weken zouden The Red Devils normaal gezien Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic en Marcos Rojo terug mogen verwelkomen bij de kern. Komend weekend kijken de mannen van José Mourinho Newcastle United in de ogen.