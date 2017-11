Marc Wilmots analyseert de moeilijke relatie tussen huidig bondscoach Martinez en Nainggolan: "Dat iedereen Radja maar eens met rust laat"

Ook Marc Wilmots heeft een duidelijke mening over de hele heisa. De oud-bondscoach nam Il Ninja in 2014 niet mee naar het WK in Brazilië.

"Dat iedereen Radja maar eens met rust laat", spreekt Wilmots klare taal in Het Laatste Nieuws. "Ik heb nooit één probleem met Radja gehad. Ik heb hem niet meegenomen naar het WK 2014 omdat Steven Defour in die periode beter was en veel had gespeeld in de kwalificaties. Meer zat daar niet achter. Nadien heeft Radja zijn plaats voor het EK zelf afgedwongen."

Een zachte hand nodig

Over het karakter van Nainggolan is Wilmots helder. "Hij is iemand die een zachte hand nodig heeft. Die jongen wil gewoon graag gezien worden. Ik apprecieer hem enorm, want zijn hart is even groot als zijn prestaties op het veld."

