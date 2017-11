Deze club wou Vermaelen absoluut... "Maar Barcelona wou zelfs niet onderhandelen"

Afgelopen zomer was er heel wat interesse in Thomas Vermaelen, onder meer van RSC Anderlecht dat een aantal pogingen heeft ondernomen om de speler aan zich te binden. Een andere ploeg die Vermaelen heel graag had willen toevoegen aan zijn kern is Everton, zo weet The Daily Star.

Voormalig Everton coach Ronald Koeman wilde enorm graag een linksvoetige centrale verdediger en Vermaelen stond bovenaan zijn wishlist. Een transfer van Vermaelen was echter onbespreekbaar voor het bestuur van FC Barcelona. Zij wilden immers over vier centrale verdedigers beschikken in hun kern.

Geen andere keuze

"Het bestuur vertelde me dat ze vier centrale verdedigers nodig hadden. Ik had geen andere keuze dan te blijven. Clubs probeerden tot de allerlaatste dag, maar het was onmogelijk. Het was zelfs niet mogelijk om te onderhandelen", aldus Vermaelen.